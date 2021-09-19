РИАМО - 19 сен. По итогам обработки 0,07% протоколов УИК по единому избирательному округу партия «Единая Россия» набирает 47,52% голосов на выборах в Мособлдуму. На втором месте КПРФ (17,86%), третьем – «Справедливая Россия – За правду» (9,7%), передает корреспондент РИАМО.

ЛДПР набирает 5,84% голосов, партия «Новые люди» – 4,96%, «Партия пенсионеров» – 3,75%, «Коммунисты России» – 1,76%, «Родина» – 1,65%, «Яблоко» – 1,32%, партия «Зеленые» – 1,21%, свидетельствуют данные в инфоцентре ЦИК.

В Подмосковье 17-19 сентября проходили выборы в Госдуму и Мособлдуму. Также в ряде муниципалитетов проходили выборы в местные советы депутатов.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.

Мособлдума формируется по смешанной избирательной системе. 25 кандидатов – по партийным спискам, 25 кандидатов – по одномандатным избирательным округам.