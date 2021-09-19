РИАМО - 19 сен. Партия «Единая Россия» набрала 40,67% голосов избирателей после подсчета 13,98% протоколов УИК. Второе место занимает КПРФ — 24,04%, третье — ЛДПР, у нее 9,20% голосов, передает корреспондент РИАМО.

Партия «Новые люди» набрала 7,43%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,99%, «Партия пенсионеров» – 3,03%, «Коммунисты России» – 1,54%, «Зеленые» – 1,15%, «Яблоко» — 0,83%, РПСС – 0,81%, «Родина» – 0,67%, «Зеленая альтернатива» – 0,6%, «Партия роста – 0,33%», «Гражданская платформа» – 0,16%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму впервые проходили 3 дня — 17-19 сентября. В Подмосковье и Москве избирательные участки закрылись в 20:00.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.

Данные ЦИК свидетельствуют о том, что пятипроцентный барьер преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», а также партия «Новые люди».