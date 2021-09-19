РИАМО - 19 сен. Выборы в Подмосковье, которые прошли 17-19 сентября, были легитимными, прозрачными и демократичными, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Она также оценила прогресс по организации наблюдения на выборах.

«Если говорить, начиная с 2013 года, когда я пришла на работу в Московскую область, и с 2016 года, когда возник первый наш центр мониторинговый, первый в стране вообще, мы сделали огромный шаг вперед. Если в первом нашем центре сидели немногочисленные представители СМИ, <…> народа, который наблюдал эту картинку (трансляции с участков - ред.), было не так много, то сегодня - огромное количество людей, которое приходило, менялось постоянно», — сказала Юденич.

Она отметила, что возможность наблюдать за процессом голосования была предоставлена очень большому количеству людей.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.