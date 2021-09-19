РИАМО - 19 сен. В 2022 году дистанционное электронное голосование на выборах могут организовать в большем числе регионов страны, чем в 2021-м, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму в этом году было организовано в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.

«В следующем году я не думаю, что все (регионы – ред.) перейдут (на проведение онлайн-голосования – ред.). Гораздо больше будет регионов. Мы делали тренировку, нагрузили систему. Проверили запрос прочности, чтобы что-то где-то «лопнуло» и выявили. Емкость примерно 10 миллионов (избирателей - ред.) могла быть», — сказала Памфилова.

Она добавила, что по итогам онлайн-голосования специалисты проведут анализ и определят, в каком направлении будут развивать этот вид голосования.

«Мы готовы масштабироваться быстро. Если речь зайдет, что надо кратно нарастить мощности, мы готовы в рамках следующего года», — отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

В рамках онлайн-голосования по общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней (93,21%), принято 587 349 бюллетеней (92,4%).

В столице явка на онлайн-голосовании составила 96,5%. Всего выдано 1 ‍943 ‍590 бюллетеней.