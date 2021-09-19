РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Чуть менее 44% избирателей подмосковного Красногорска приняли участие в голосовании за депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Почти 85 тысяч красногорцев высказали гражданскую позицию на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Явка по округу составила 43,97%», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все участки закрылись в 20:00. После уничтожения неиспользованных бюллетеней начался подсчет голосов.

«Благодарю всех, кто принял участие в голосовании: это очень важный для всей страны политический процесс, который определит предстоящие 5 лет развития», - добавил Спасский.

Отдельную благодарность он выразил членам избирательных комиссий.

«В большинстве своем это наши педагоги. Было сложно эти три дня, но к счастью, выборы в округе, как и в регионе в целом, прошли штатно. Уже завтра во всех школах начнется учебный процесс», - заключил глава муниципалитета.