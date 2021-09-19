РИАМО - 19 сен. Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич поблагодарила всех наблюдателей, волонтеров, а также журналистов за активную работу на выборах в Подмосковье.

«Огромное спасибо всем наблюдателям, потому что они были активны на этих выборах выше обычного. Конечно, прежде всего, я говорю спасибо общественным наблюдателям. <…> Хочу сказать спасибо журналистам. Ваши материалы <…> нам были огромным подспорьем», — сказала Юденич.

По ее словам, на всех участках были представители общественного наблюдения.

«Во многом и по большей части благодаря им (и системе видеонаблюдения - ред.) были выявлены нарушения. Система видеонаблюдения — это, конечно, огромное подспорье всем. И кандидатам, и партиям, и избирательным комиссиям, и наблюдателям. Мы имеем возможность в режиме онлайн посмотреть происходящее на любом участке, подтвердить информацию или опровергнуть», — добавила Юденич.

Она также отметила, что зафиксированные нарушения никоим образом не повлияли на ход избирательного процесса в Московской области.

«Спасибо волонтерам. Они были незаметны на участке, они не бросались в глаза, но они присутствовали постоянно, неизменно. С водой, с помощью людям, которые не понимают, куда идти, с перчатками медицинскими. <…> То есть все, что необходимо. Они были рядом, это очень важно», — заключила Юденич.

Выборы в Госдуму проходили 3 дня: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье и Москве избирательные участки закрылись в 20:00. После этого избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.