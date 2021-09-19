РИАМО - 19 сен. Маршрутное такси сбило мужчину на Липецкой улице в районе д. 2, пешеход погиб, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель областного маршрутного транспортного средства (г. Домодедово), совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть не положенном для перехода месте.

В момент аварии в маршрутке находились 19 пассажиров. Среди них пострадавших нет.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.