РИАМО - 19 сен. Маршрутное такси сбило мужчину на Липецкой улице в районе д. 2, пешеход погиб, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Водитель областного маршрутного транспортного средства (г. Домодедово), совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть не положенном для перехода месте.
В момент аварии в маршрутке находились 19 пассажиров. Среди них пострадавших нет.
На месте работает следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.
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