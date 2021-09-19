РИАМО - 19 сен. В центре мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021» в Одинцове работали около 800 человек, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению Татьяна Дмитриева.

Основной задачей центра был контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках.

«С учетом ротации трехдневной у нас работало в этом центре порядка 800 человек. Это были и наблюдатели, и группы от кандидатов, от политических партий. Порядка 150 экспертов, которые работали с нами в эти дни, были представители 17 иностранных государств», — сказала Дмитриева.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.