РИАМО - 19 сен. Партия «Единая Россия» по итогам подсчета 10,58% протоколов набрала 38,92% голосов. На втором месте идет КПРФ с 24,87%, на третьем ЛДПР — 9,54% голосов избирателей, передает корреспондент РИАМО.

Партия «Новые люди» набрала 7,81%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,82%, «Партия пенсионеров» – 3,12%, «Коммунисты России» – 1,58%, «Зеленые» – 1,21%, РПСС – 0,88%.

Кроме того, партия «Яблоко» набрала 0,84% голосов избирателей, «Родина» – 0,68%, «Зеленая альтернатива» – 0,61%, «Партия роста – 0,34%», «Гражданская платформа» – 0,16%.

Выборы в Госдуму впервые проходили 3 дня — 17-19 сентября. В ряде регионов, в том числе в Москве, вместе с традиционным было также организовано электронное голосование.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий.

В Подмосковье и Москве избирательные участки закрылись в 20:00. После этого избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.