РИАМО - 19 сен. Партия «Единая Россия» после обработки 8,94% протоколов набрала 38,57% от общего числа голосов на выборах в Госдуму. КПРФ набирает 25,17% голосов, ЛДПР – 9,6%, передает корреспондент РИАМО.

«Новые люди» набрали 7,9%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,67%, «Партия пенсионеров» – 3,13%, «Коммунисты России» – 1,59%, «Зеленые» – 1,19%, РПСС – 0,92%, «Яблоко» – 0,83%, «Родина» – 0,68%, «Зеленая альтернатива» – 0,62%, «Партия роста – 0,34%», «Гражданская платформа» – 0,16%.

«Завершилось голосование в РФ. В эти дни ЦИК России представлял уникальное цифровое пространство», — сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Она добавила, что явка составила 45,15% избирателей на 18:00 без учета дистанционного голосования. Окончательная явка станет известна утром 20 сентября после обработки всех протоколов.

«Во многих регионах начинается один из самых ответственных периодов — подсчет голосов», — отметила председатель ЦИК.

Она добавила, что очень разнятся результаты в ряде регионов страны.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В ряде регионов, в том числе в Москве, вместе с традиционным было также организовано онлайн-голосование.

В Подмосковье и столице избирательные участки закрылись в 20:00. После этого избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

В выборах в Госдуму VIII созыва приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе — по партийным спискам и одномандатным округам.

Параллельно с выборами в Госдуму в России проходили выборы других уровней. Так, в Подмосковье проходили выборы в Мособлдуму, в ряде округов — в местные советы депутатов. В столице в ряде районов проходили выборы в Мосгордуму, в районе Щукино выбирали муниципальных депутатов.