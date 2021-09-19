РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто проголосовал на выборах в Государственную думу РФ и Московскую областную думу. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все участковые избирательные комиссии завершили работу, члены УИКов приступили к подсчету голосов.

«Дорогие земляки! Завершилось голосование за депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Выборы — всегда ответственный и важный шаг. И мы делаем его сознательно, думая о будущем нашей малой Родины, нашей страны. Благодарен всем, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос! Отдельное спасибо — членам участковых комиссий и сотрудникам правоохранительных органов! Только вместе мы добьемся высоких результатов во благо Люберецкого края», — сказал Ружицкий.

Он напомнил, что впервые голосование проводилось в трехдневный срок — с 17 по 19 сентября. В эти дни в округе был открыт 171 избирательный участок. Порядка 255 тыс. жителей могли отдать свой голос за депутатов в Государственную думу и Московскую областную думу.

В течение трех дней за ходом выборов следили наблюдатели от кандидатов, партий и представители Общественной палаты.

Также глава округа подчеркнул, что для мониторинга хода голосования на участках и в ТИК были установлены 344 видеокамеры. В 36 участковых избирательных комиссиях работали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Порядок и безопасность обеспечивали порядка 350 сотрудников правоохранительных органов.

Для избирателей в местах для голосования была организована развлекательная программа: концерты, мастер-классы, выставки, анимация. Всего за три дня воспитанники секций и кружков учреждений образования, дополнительного образования и культуры подготовили порядка 250 творческих номеров.

На всех УИКах строго соблюдались противоэпидемические требования.

«Все УИКи были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками, термометрами. В помещениях проводилась санитарная обработка, была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции», — отметил Ружицкий.

Также 19 сентября избиратели могли проголосовать на дому. Такая возможность была предоставлена тем, кто не мог посетить избирательный участок по уважительным причинам: по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухаживать за близкими.