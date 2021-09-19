РИАМО - 19 сен. Онлайн-голосование в России было организовано на достойном уровне. Сервис дистанционного голосования востребован, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Мы прошли достойно, технических проблем не было. Те недостатки, которые были, значимого эффекта не оказали», — сказал Шадаев.

Он добавил, что среди участников электронного голосования 62% составили женщины, 38% — мужчины.

«Сервис востребован. Показатели свидетельствуют, что все прошло неплохо», — отметил Шадаев.

Министр уточнил, что в этом году явка на дистанционное голосование превысила показатели прошлого года. Пользователей старше 35 лет было 75%, старше 60 лет — 10%.

По словам Шадаева, DDoS-атаки значимого эффекта на проведение онлайн-голосования не оказали. Они были фокусными, и нацеливались на системные сервисы госуслуг, однако все прошло в плановом режиме, и с ними удалось справиться.

Председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух добавил, что в 20:00 была прекращена выдача бюллетеней, в 20:15 закончился прием бюллетеней.

По общефедеральному округу было выдано 592 388 бюллетеней (93,21%), принято 587 349 бюллетеней (92,4 %) бюллетеней.

Дальше будут проведены работа с поименными списками избирателей, сбор ключа и расшифровка результатов.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму было организовано в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.