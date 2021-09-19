РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Все избирательные участки подмосковного Красногорска закрылись в 20:00 в воскресенье, начался подсчет бюллетеней, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Председатель УИК 1158 в Нахабинской школе номер 3 Светлана Ивлева пояснила, что в первую очередь подсчитают, сколько осталось неиспользованных бюллетеней. Эти сведения внесут в специальный протокол, а сами бюллетени погасят.

Затем начнется подсчет голосов избирателей – с 17 сентября.

«Сначала переносные ящики, потом ящики стационарные – все, что находится в сейфе в сейф-пакетах. Разложим по партиям, по лицам затем подсчитаем. Начинаем с Госдумы», – сказала председатель УИК.

Ежедневно бюллетени из урн убирали в сейф-пакеты. В последнюю очередь подсчитают бюллетени из урны от 19 сентября.

«На участке зарегистрирован 1491 избиратель. По состоянию на 19:30 в голосовании приняли участие 695 человек, в том числе 219 на дому. Наиболее активная явка избирателей наблюдалась в воскресенье», – сообщила Ивлева.

Она также добавила, что выборы прошли в спокойном режиме. Отсутствие нарушений и обоснованных жалоб от избирателей подтвердила наблюдатель, член общественной палаты горокурга Наталья Шмидт.

По данным на 18:00 третьего дня голосования в Московской области проголосовали почти 2,48 млн человек, явка составила 41,7%.