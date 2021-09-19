РИАМО - 19 сен. Явка москвичей на электронном голосовании на выборах в Госдуму составила 96,5%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием в столице.

Всего было выдано 1 ‍943 ‍590 бюллетеней. Серьезных нарушений в ходе электронного голосования, равно как и на участках, не зафиксировано.

Трехдневное голосование на выборах в Москве и остальной Центральной России завершилось в 20:00 в воскресенье.

По данным ЦИК, явка на выборы в Госдуму по России, по данным на 18:00, составила 45,15%.