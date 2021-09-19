РИАМО - 19 сен. В Подмосковье и столице в 20:00 в воскресенье закрылись избирательные участки, голосование завершилось.

Воскресенье стало финальным днем голосования на трехдневных выборах. По всей стране были организованы выборы в Госдуму. По данным на 18:00 воскресенья, явка избирателей на выборах в Госдуму по всей стране составила 45,15%.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне. Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.

В области был организован центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования «Выборы-2021». В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.

В ряде районов Москвы прошли выборы в столичный парламент. В районе Щукино проходили выборы муниципальных депутатов.

Москвичи могли принять участие в электронном голосовании, оно завершилось в 19:59. На онлайн-голосование было зарегистрировано более 2 млн человек. Явка на электронное голосование в столице составила 96,2%, по данным на 19:30 воскресенья.

Каждый из участников онлайн-голосования получил шанс выиграть квартиру в мегаполисе, машину или призовые баллы, с помощью которых можно оплатить товары или услуги у партнеров программы «Миллион призов».