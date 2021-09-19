РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В городском округе Подольск члены УИК после 20:00 сначала вскроют и пересчитают бюллетени в сейф-пакетах с надомного голосования, затем в переносных ящиках, следом в сейф-пакетах с голосования в помещении и только после этого в стационарных ящиках, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Подольска Игорь Москаленко.

Он отметил, что ранее после гашения бюллетеней и завершения работы со списками на УИКах начинали считать с переносных ящиков. В целом, по его мнению, выборы прошли организованно и качественно, жалоб серьезных на нарушения закона не было.

«На удивление высокая активность была в пятницу (17 сентября - ред.), хотя это был рабочий день. В субботу (18 сентября - ред.) чуть меньше, а самая высокая - в воскресенье (19 сентября - ред.). В пятницу было чуть более 11%, в субботу выросло до 19%, то есть плюс 8% и в воскресенье 34% - это больше чем в субботу и в пятницу. Люди привыкли ходить в воскресенье на выборы, видимо этим обусловлена высокая активность. Я лично видел, что, несмотря на дождь, избиратели массово шли на избирательные участки», - сказал Москаленко.

Он также отметил участок №1129 на улице Академика Доллежаля, 27, в здании школы № 2, где на 15:00 явка была уже более 50%. Там по месту проживания избирателей было меньше 1 тысячи, а прикрепившихся по месту нахождения около 500 человек. На комиссии даже решали вопрос о выдаче им дополнительных бюллетеней, так как на тот момент у них проголосвало уже 742 человека, а бюллетеней они получили всего 950.

Председатель ТИКа добавил, что после 20:00, когда закроются избирательные участки, в УИКах должны будут подсчитать голоса избирателей и составить четыре итоговых протокола, в том числе протоколы №№1 и 2 по выборам депутатов Госдумы и столько же по выборам депутатов Мособлдумы. Данные привезут в ТИК Подольска, затем их введут в систему ГАС «Выборы». Даже проведут еще несколько подсчетов. Для окончательного установления итогов требуются бумажные протоколы, которые соберет Центризбирком. Предварительные итоги появятся 20 сентября в системе ГАС «Выборы».