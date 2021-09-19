РИАМО - 19 сен. Явка на электронное голосование в столице составляет 96,2% на 19:30 воскресенья, следует из данных на сайте по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве.

Всего на электронное голосование в столице зарегистрировались свыше 2 млн человек.

Воскресенье является последним днем для голосования. У тех, кто еще не отдал свой голос, остается такая возможность до 19:59.

Помимо выборов депутатов в Госдуму, в Москве в некоторых районах выбирают депутатов столичного парламента. В районе Щукино также организованы выборы муниципальных депутатов.