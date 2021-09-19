РИАМО - 19 сен. Российские спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Токио, получили денежные поощрения от Федерации бокса РФ, сообщает Газета.ru.

Сертификат на 3 млн рублей вручили олимпийскому чемпиону Альберту Батыргазиеву, завоевавшему золото в весе до 57 кг. Серебряный призер веса до 91 кг Муслим Гаджимагомедов получил 2 млн рублей.

По 1 млн рублей за бронзовые медали выдали Имаму Хатаеву (до 81 кг), Глебу Бакши (до 75 кг), Андрею Замковому (до 69 кг) и Зенфире Магомедалиевой (до 75 кг).

Личные тренеры призеров Игр-2020, а также главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов получили по 500 тыс. рублей.