РИАМО - 19 сен. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил о хорошей организации голосования на текущих выборах в России.

По его словам, ведомство не располагает информацией о принуждении военнослужащих к голосованию.

«Я полностью исключаю факты принуждения военнослужащих к голосованию. Отмечу хорошую организацию работы в этом году. Мы проводили селекторное совещание с теми, кто отвечает за проведение этой работы в Вооруженных силах Российской Федерации. Мы не ставили цель гнаться за явкой», — сказал Панков.

Он отметил, что в этом году в Вооруженных силах РФ стремились создать комфортные условия для тех, кто хочет проголосовать.

Панков считает, что высокая явка военнослужащих свидетельствует об их хорошем социальном самочувствии.

По данным на 18:00 воскресенья, явка избирателей на выборах в Госдуму по всей стране составила 45,15%.