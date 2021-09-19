РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Подольская компания «Съемка с воздуха» продолжила испытание уникального беспилотного гибридного комплекса в условиях повышенной температуры, воздействия вылет и песка в Дубае в ОАЭ, сообщил депутат горсовета Максим Круглов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что компания продолжает испытания современных беспилотников SeaDrone во всех климатических районах и условиях. В 2020 году они прошли весь цикл испытаний в Арктике, теперь на Ближнем Востоке.

«Именно такие компании создают новые инженерные решения и технологические прорывы, новые высокооплачиваемые рабочие места и, как следствие, значительные поступления в бюджеты всех уровней, что дает возможность строить инфраструктуру и развивать социальную сферу», - написал Круглов.

Он добавил, что Москва - порт пяти морей, поэтому нужно в Подмосковье создавать центр компетенций морских беспилотных авиационных комплексов.