РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. В подмосковном Красногорске 100-летний ветеран проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Виктор Иванович Дроздов, который недавно отметил 100-летие, вместе со своей супругой Зинаидой Егоровной принял участие в голосовании.

К ветерану пришли члены участковой избирательной комиссии для того, чтобы с соблюдением всех необходимых мер безопасности помочь фронтовику проголосовать на дому.

Виктор Иванович родился в Волоколамском районе, работал на Тушинской фабрике. Участвовал в разгроме немцев под Москвой и освобождении Украины, является старшиной гвардии и радиотелеграфистом.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.