РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В городском округе Подольск явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы в третий день голосования на 18:00 составила 34,8%, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Подольска Игорь Москаленко.

Голосование проходит в Подольске в штатном режиме, серьезных нарушений нет. Впервые голосующим вручают подарки с символикой 240-летия Подольска и Подольского уезда, а также сладости и чай.

В 08:00 открылись 139 постоянных избирательных участков и два временных в Подольской областной клинической больнице и Окружном военном госпитале. 18 сентября к избирателям для голосования на месте в труднодоступные поселения выезжали 9 мобильных избирательных пунктов на автобусах.

Заявления о голосовании по месту нахождения подали около 9 тыс. жителей округа. Такое же количество избирателей, проживающих за пределами округа, подали заявление об участии в голосовании на территории Подольска.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.