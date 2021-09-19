РИАМО - 19 сен. К моменту закрытия избирательных участков на территории Подмосковья явка может подрасти еще на 2%. На 18:00 в голосовании приняли участие 41,7% от общего числа избирателей региона, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Есть ряд граждан, который традиционно ходит под закрытие участков, под закрытие. Это обычно варьируется в районе 2%. Можем ожидать примерно такую цифру», - сказал Березкин.

Председатель Мособлизбиркома поделился своими первоначальными ожиданиями относительно явки на текущих выборах.

«Скажу не как председатель избирательной комиссии, а как человек, который тоже принимал участие в голосовании. Если честно, я думал, что явка не пройдет психологический барьер для меня 40%. Но она перешла. Следовательно, интерес к кампании есть. Я немного ошибся в своих не в профессиональных, а в личных ожиданиях от явки. Я думаю, она еще поднимется», - отметил Березкин.

19 сентября завершается трехдневное голосование по выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму. В нескольких округах организованы выборы в органы местного самоуправления.

«Предварительные итоги мы с вами увидим, скорее всего, <…> уже завтра к утру. Это будет так и называться: предварительные итоги голосования. <…> А вот подведение итогов, то есть, когда мы точно уже подпишем все протоколы, это, скорее всего, будет уже во вторник, 21 сентября, с утра», - пояснил Березкин.