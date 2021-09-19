РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Первый заместитель председателя Люберецкого совета депутатов Александр Шлапак посетил избирательные участки в гимназии №15.

В Люберцах с 17 сентября проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и депутатов Мособлдумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы в 2021 году проводятся с 17 по 19 сентября. Уточнить адрес избирательного участка, к которому прикреплен гражданин, можно, позвонив по номеру телефона ТИК городского округа Люберцы: 8(498)553-99-72.

«Формат выборов в 2021 году очень удобный. За три дня человеку проще найти удобное для голосования время без ущерба другим планам. Участие в выборном процессе считаю очень важным делом, поскольку мы все вместе определяем, кто именно будет представлять интересы Люберец и Московской области на уровне регионального парламента и Государственной думы», - сказал Шлапак.

Он добавил, что на участках дежурят сотрудники правоохранительных органов, также на каждом УИКе присутствуют наблюдатели. Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек. Подсчет голосов будет произведен после закрытия всех участков в заключительный день голосования.

В воскресенье также проголосовали депутаты Люберец Дмитрий Коровкин, Анатолий Уханов, Вячеслав Калинин и Дмитрий Сухов.