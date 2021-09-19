РИАМО - 19 сен. По данным на 18:00 воскресенья, явка избирателей на выборах в Госдуму по всей стране составила 45,15%, передает корреспондент РИАМО.

По данным на 10:00 19 сентября, явка составляла 35,69%.

19 сентября – последний день трехдневного голосования на выборах в Госдуму. В некоторых регионах, в том числе в столице, организовано также онлайн-голосование.

С 29 августа по 16 сентября в труднодоступных областях, а также на судах и полярных станциях досрочно проголосовали 192 928 человек.