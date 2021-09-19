РИАМО - 19 сен. Актер театра и кино Игорь Огурцов проголосовал в Химках в микрорайне Сходня на участке №3216.

«Это гражданский долг — мой и всех жителей, которые должны выбрать своих кандидатов. Это новые возможности и новые идеи, которые будут реализованы нашими избранниками для нас и для России», — сказал Огурцов.

Актер также поделился мнением об избирательном участке, где сделал свой выбор.

«Очень уютный участок, я знаю это место — мой ребенок ходит сюда в садик. Хочется сказать отдельное спасибо всем людям, наблюдателям, которые здесь работают — это огромный труд, большое им спасибо», — добавил Огурцов.

19 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а также членов органов местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне. Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании до 20:00.

Явка на выборах в Подмосковье составила 41,7% на 18:00.