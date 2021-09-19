РИАМО - 19 сен. Избирательные участки в Подмосковье оснащены всем необходимым для голосования маломобильных граждан, сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

«Наверное, сейчас уже даже стыдно говорить, что нет безбарьерной среды, потому что это уже основа нашей политики. (Условия - ред.) безбарьерной среды с точки зрения физической доступности, они созданы. Устанавливают пандусы, организуют на первых этажах избирательные участки. Вопросы доступа решены», — сказал Терентьев.

Он также добавил, что трехдневное голосование позволяет запланировать подходящий день и прийти голосовать, когда это удобно. Кроме того, есть возможность проголосовать на дому.

«В Московской области в целом проходит все отлично. И, я надеюсь, каждый, кто имел желание и пришел на участок, имел возможность реализовать свое избирательное право», — заключил Терентьев.

Он также отметил, что центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» в Одинцовском городском округе позволяет оперативно реагировать на нарушения.

Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также голосуют за кандидатов в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки. Голосование завершается в воскресенье в 20:00.