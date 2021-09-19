РИАМО - 19 сен. По данным на 18:00 третьего дня голосования в Московской области проголосовали почти 2,48 млн человек, явка составила 41,7%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По данным на 15:00, явка составляла 37,63%.

«Лидируют по явке городские округа Орехово-Зуевский, Коломна, Балашиха», — сказал Березкин.

Он добавил, что за 17-18 сентября поступило 327 письменных обращений, они носят общий характер.

«За два предыдущих дня было 13 жалоб. <…> Горячая линия на сегодняшний день уже обработала 467 обращений», — уточнил Березкин.

На двух участках в Подмосковье были случаи аннулирования бюллетеней.

«Пока на двух участках. Это участок 3667 городской округ Балашиха. И один участок <…> это в Лосино-Петровском по выездному голосованию», - пояснил Березкин.

19 сентября – последний день голосования. В Московской области проводятся выборы в Госдуму и Мособлдуму. В ряде муниципалитетов организованы выборы в органы местного самоуправления.

Всего в Подмосковье более 5,9 млн избирателей.

Избирательные участки завершат работу в 20:00 19 сентября.