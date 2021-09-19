РИАМО - 19 сен. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил готовность парламента обсудить установление каникулярной недели для проведения выборов в октябре, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее предложение проводить трехдневные выборы во время специальных каникул, установленных в наименее загруженный месяц учебного года, озвучила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов», — сказал Клишас.

В этом году впервые в новейшей истории выборы в России проводятся в течение 3 дней. Воскресенье станет последним днем голосования. Участки закроются в 20:00.