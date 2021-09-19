РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В Подольске принял участие в процедуре голосования на выборах депутатов в Государственную думу РФ и Московскую областную думу руководитель Дома культуры имени Карла Маркса, Почетный гражданин города Константин Моисеев, сообщает администрация округа.

Моисеев родился в Рязани, но уже с 1948 года считает Подольск своей второй Родиной. Он полюбил город за его гостеприимство, душевный настрой людей, которые понимают и чувствуют музыку.

«В искусстве ведь нет приказов. Зрители либо принимают тебя, либо нет. Любовь должна быть взаимной. Все, что в Подольске делалось еще при первом мэре Александре Никулине, и все, что делается сейчас, мне очень нравится, я благодарен нашим руководителям за участие и заботу о нашем комфорте, благоустройстве. Современный город стал очень ухоженным и красивым», - сказал Моисеев.

К 240-летию Подольска композитор написал стихи и музыку. Песня звучала на всех праздничных площадках в эти юбилейные дни. Он постарался отразить в стихах особое отношение к истории Подольска и его людям.

«На выборы ходит с 1950 года и ни разу не пропустил это важное мероприятие. Ведь свою жизнь и свое будущее мы должны сами выбирать, умом и сердцем. Это проявление уважения к себе и людям, которые помогают сделать нашу жизнь лучше», - добавил Моисеев.

В 2022 году в день своего 90-летия маэстро по традиции пригласит близких друзей на концерт «Встречаемся у Кости». На этот раз праздничная программа обещает быть яркой, в нее войдут выступления духового оркестра и вокалистов.