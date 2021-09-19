РИАМО - 19 сен. Во время игры в футбол сын олимпийского чемпиона, известного фигуриста Евгения Плющенко Александр получил травму. Врачи диагностировали у ребенка перелом лучевой кости, сообщает Газета.ru.

Руку мальчик сломал неудачно отбив мяч, когда стоял в воротах.

«Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал», - написал Плющенко-младший на своей странице в Instagram.

Александр родился 6 января 2013 года. В 2017 году он начал учебу в академии «Ангелы Плющенко» по фигурному катанию.