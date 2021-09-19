РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 сен. Более 60 тыс. жителей Щелкова проголосовали на выборах депутатов Государственной и Московской областной думы по состоянию на 16:00 19 сентября, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Избирательные участки открыты до 20:00. Подсчет голосов избирателей за три выборных дня начнется после закрытия участков.

На территории городского округа Щелково открыто 123 избирательных участка.

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй - для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.