РИАМО - 19 сен. Депутат Госдумы Денис Кравченко посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье, который расположен в Одинцове. По словам парламентария, работа этого центра повышает прозрачность выборов.

«Я голосовал одним из первых в пятницу утром вместе со всей своей семьей – родителями, дочкой и женой. После голосования проехал по избирательным участкам, заехал в Нахабино, в Истру, в Красногорск, был в Реутове и Королеве. Везде была достаточно активная явка. Центр мониторинга повышает прозрачность выборов. Это очень важно, потому что предельная гласность и демократичность процедуры голосования в этом году лишний раз подчеркивают открытость и демократичность наших институтов», - сказал Кравченко.

С 17 по 19 сентября жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также голосуют за кандидатов в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

В Московской области организовано свыше 4 тыс. избирательных участков, на которых установлено более 3,8 тыс. камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи. Информация с камер поступает в центр «Выборы-2021» в Одинцове.