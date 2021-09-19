РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В Подольске сделали ремонт подъезда дома на улице Подольская и разместили морской пейзаж у входа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дому №10А на улице Подольская более 12 лет. В текущем году здесь выполнили капитальный ремонт подъезда. Работу проделали большую, при этом управляющая компания учла все пожелания жителей.

«У нас за три года сложились отличные взаимоотношения с нашей управляющей компанией ЖЭУ «Подольск». Еще до начала капитального ремонта мы обсудили, как будет выглядеть наш подъезд с точки зрения дизайна. Все наши пожелания учли, за что огромное спасибо. Вот заходишь сюда, и как будто уже попадаешь в свою квартиру: чисто, светло, уютно, на стене картина висит, которая радует глаз», - сказала председатель совета дома Алия Мещерова.

Управляющая компания утеплила стены, полы, поставила пластиковую дверь.

По словам директора ЖЭУ «Подольск» Нины Штанько, каждый ремонт в доме стараются сделать с учетом всех пожеланий жителей. В основном используют классические решения в стиле дизайна интерьера. В каждом случае предлагают украсить подъезд картиной или другими декоративными элементами, чтобы сделать уютно, по-домашнему.