РИАМО - 19 сен. Парикмахер-колорист Лариса Шестаченко считает, что лучший способ избавиться от осенней хандры – изменить имидж. Быстрее всего преобразиться и поднять настроение поможет новая прическа, сообщает «Вечерняя Москва».

Главный тренд этой осени – длина. Отращиванию волос способствовало длительное сидение на карантине. Тем, кто не успел обрезать свои волосы, Шестаченко советует срезать кончики и обработать шевелюру защитными маслами.

Обладательницам ослабленных волос без объема, которые не готовы к резким переменам, подойдет пучок.

В этом сезоне входит в моду челка-каскад в винтажном стиле. Это та, которая удлиняется к вискам. Такая стрижка подчеркнет скулы и глаза, а еще она проста в укладке.

Тем, кто хочет более кардинальных перемен, Шестаченко советует выбрать французский боб или каре.