РИАМО - 19 сен. Нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью, врач-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, как улучшить самочувствие тем, кто постоянно мерзнет. Лучше всего согреться поможет зарядка, сообщает «Вечерняя Москва».

Ежедневная двигательная активность поспособствует улучшению кровообращения.

«В осенний период нужно прислушиваться к своим потребностям и переходить на теплую пищу и напитки — это дополнительно помогает согреваться. Например, хорош имбирный чай, можно добавлять пряности. Мед, имбирь, лимон, корица, черный перец — тоже отличные дополнения к меню», - сказала Тараско.

Она отметила, что помогут себя лучше чувствовать и витамины А, С, Е.

Полезно будет пропить курсом экстракты женьшеня, китайского лимонника, аралии. Но у них есть противопоказания и прежде, чем начинать прием, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Не стоит забывать и о режиме, здоровый сон поможет лучше чувствовать себя в период похолодания.