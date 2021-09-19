РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В Подольске на участковом избирательном участке №2320 глава городского округа Николай Пестов принял участие в процедуре голосования на выборах депутатов в Государственную думу РФ и Московскую областную думу, сообщает администрация округа.

19 сентября на избирательных участках в здании школы №19 Подольска была высокая активность жителей с самого утра. Многие жители старались проголосовать пораньше, чтобы не пропустить участие в столь важном политическом событии и при этом освободить время для домашних дел.

«В течение трех дней проводится голосование на выборах депутатов Государственной и Московской областной думы. Если о цифрах, то в Подольске по состоянию на 10:00 воскресенья с учетом прошедших дней проголосовало порядка 22% избирателей – это около 58 тысяч человек», - сказал Пестов.