РИАМО - 19 сен. Популярный российский певец Денис Майданов поделился мнением о ходе выборов и оценил работу центра общественного наблюдения и мониторинга в Одинцове.

Центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» предназначен для организации процесса наблюдения на избирательных участках в регионе. Всего в области круглосуточным видеонаблюдением охвачено почти 4 тыс. участков и 64 территориальных избирательных комиссии.

«Многие слышали, что центр лучший в Европе. И это очень серьезное достижение. Московская область опять показывает класс, качество работы. Здесь огромное количество наблюдателей, в том числе и от Общественной палаты. Здесь огромное количество камер, и можно отслеживать ситуацию на каждом участке. Здесь представители практически всех партий. Все это доказывает прозрачность выборов», — сказал Майданов.

Он подчеркнул, что центр не является внутренним пространством отдельно взятой партии.

«Это общественное наблюдательное пространство, куда представители всех политических сил могут зайти и увидеть прозрачность, чистоту, технологичность — это очень важно в XXI веке», — заключил артист.

19 сентября – последний день голосования на выборах депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а также членов органов местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне. Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании до 20:00.