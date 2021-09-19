РИАМО - 19 сен. Баллы, выигранные пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым в акции «Миллион призов» после участия в дистанционном электронном голосовании на выборах, будут направлены на благотворительность, сообщает Nation News.

О телефонном разговоре с Песковым рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. И Песков, и Венедиктов выиграли в акции по 10 тыс. призовых баллов. Венедиктов тоже направит свой выигрыш на благотворительность.

В Москве проходят выборы депутатов Госдумы, в ряде районов также выбирают депутатов городского парламента, а в районе Щукино еще и муниципальных депутатов.

Для зарегистрированных москвичей доступно дистанционное электронное голосование. Оно завершится в 19:59.