РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проголосовал на выборах на избирательном участке №578, расположенном в общественно-политическом центре на Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, в 7 муниципалитетах также проходят выборы в органы местного самоуправления. Трехдневное голосование завершается в воскресенье.

«Именно в воскресенье многие, оставив все свои неотложные дела, приходят на избирательный участок и выполняют свой гражданский долг. Я считаю, что есть самый простой закон управления: непринятое решение — всегда проигрыш. Поэтому надо принимать решения, надо брать на себя ответственность за судьбу страны, региона, города. Поэтому, я считаю, нужно обязательно голосовать», - сказал Ефимов.

На территории Балашихи работают 184 избирательных участка, на всех присутствуют наблюдатели. Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток и одноразовых ручек.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8-800-200-00-20.