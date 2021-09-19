РИАМО - 19 сен. На Саранской улице в столичном районе Выхино-Жулебино появился павильон для круглогодичной городской ярмарки. Его установили на участке, который до этого использовался для несанкционированной парковки автомобилей, сообщает «Вечерняя Москва».

Огороженная забором парковка с постом охраны занимала площадь в 1,8 тыс. кв. м. Парковка функционировала без разрешительной документации. Сейчас все объекты снесены.

Освобожденную территорию привели в порядок. Теперь здесь располагается ярмарочный павильон, где местные жители смогут приобретать отечественные продукты - молоко, мясо, овощи и фрукты.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, свыше 130 незаконных некапитальных объектов выявили в Юго-Восточном округе с начала 2021 года. К настоящему моменту 33 таких объекта уже ликвидированы.

«По мере выявления самовольных построек городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей», — подчеркнул Ефимов.