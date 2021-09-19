РИАМО - 19 сен. В Подмосковье и столице по 21 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра и ливня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 18 м/с действует до 06:00 21 сентября в столице и до 05:00 21 сентября в Подмосковье. «Желтый» уровень из-за дождя объявлен до 21:00 21 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской и Костромской областей.

В Московском регионе 20 сентября будет облачно, местами пройдет сильный дождь. Порывы ветра усилятся до 13-18 м/с. Температура ночью составит 4-6 градусов, днем — 5-7 градусов.

21 сентября также будет облачно, ожидаются сильный дождь, порывы ветра до 17 м/с. Ночью температура составит 3-5 градусов, днем — 6-8 градусов.