РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 сен. Свыше 60 брендов представили свою продукцию на ярмарке «Полимаркет» в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» организатор ярмарки Полина Ивахова.

«Полимаркет» проводится в Королеве 4 года. Три раза в год каждая ярмарка посвящена сезону, в котором она проводится.

«В этом году «Полимаркет» самый массовый, потому что был перерыв в полгода из-за пандемии, все соскучились и с нетерпением ждали открытия. Свою продукцию представили более 60 брендов», — сказала Ивахова.

На «Полимаркете» помимо продуктов и вещей можно найти украшения, посуду ручной работы, сувениры и многое другое.

Также на ярмарке проходят мастер-классы, сюда можно принести старую одежду, поучаствовать в обмене комнатными растениями и стать участником «Леговорота», когда детали конструктора «Лего» можно сдать или купить недостающие.

Желающие также могли попробовать китайский чай и вытянуть записку с предсказанием.