РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 сен. В Домодедове на выборах проголосовал председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове организовано 104 избирательных участка, все они оснащены масками, антисептиками и термометрией.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму проходит с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Ранее на выборах проголосовал глава Домодедова Александр Двойных.