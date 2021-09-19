РИАМО - 19 сен. Накануне первенства Европы глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал в гостях у спортсменов из Старогородковской школы спортивной акробатики. Через несколько дней атлеты отправятся в итальянский город Пезаро. Руководитель муниципалитета пожелал спортсменам успехов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши спортсмены находятся в отличной физической форме. Здесь работают замечательные тренеры, представители легендарной спортивной семьи Гургенидзе. Верим в победу их воспитанников. К сожалению, сохраняются вопросы к самому зданию спортивной школы, где проходит тренировочный процесс. Но и здесь ситуация постепенно меняется к лучшему», — сказал Иванов.

Поддержку школе спортивной акробатики оказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов. Благодаря его усилиям была переложена часть старых коммуникаций, отремонтированы санузлы и душевые комнаты, идет обновление раздевалок. В здании наконец-то появилось горячее водоснабжение.

«Огромное спасибо за помощь! Мы стараемся, наши спортсмены показывают результат. Но не у всех, кто демонстрирует высокие результаты, есть такая поддержка, как у нас. Это помогает работать», — поблагодарил тренер школы, многократный чемпион мира и Европы Теймураз Гургенидзе.

От Старогородковской школы спортивной акробатики на первенство Европы едут 37 спортсменов. Это намного больше, чем от любой другой спортшколы, чьи атлеты входят в национальную сборную. Как обычно, от воспитанников Гургенидзе ждут высоких результатов.

«Надеюсь, что то количество медалей и побед, которые одержали старогородковские ребята на соревнованиях самого высокого уровня, позволит нам включить ремонт школы в большую государственную программу. На полноценный ремонт здания потребуются большие средства. Нужно, чтобы здесь появилась интеграция, современные решения по входной группе, фасадам. Мы к этому готовимся. У нас уже есть проект, который прошел экспертизу. Уверен, что школа достойна поддержки не только на муниципальном, но также на областном и федеральном уровнях», — отметил Иванов.

В Старогородковской школе спортивной акробатики уже более 30 лет готовят чемпионов. Сегодня в ней занимается более 1700 детей. Ученики спортшколы регулярно выигрывают всероссийские и международные соревнования самого высокого уровня.