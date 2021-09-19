РИАМО - 19 сен. Популярный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проголосовал на выборах в Российской международной академии туризма в Химках.

Губерниев сделал свой выбор на избирательном участке №3213. Комментатор был приятно удивлен, что встретился здесь со своими родственниками, несмотря на то, что выборы в этом году проходят в течение трех дней.

«Нам очень сложно обычно всем вместе встретиться, а сегодня не сговариваясь в одно время пришли выразить свою гражданскую позицию, исполнить свой гражданский долг. Это очень здорово!» — сказал Губерниев.

Он также подчеркнул важность участия в голосовании на выборах.

«Я хожу на выборы, потому что меня волнует мое будущее — не только Государственная дума, но и местные органы власти. Наблюдатели очень корректные, на участке — порядок», — добавил Губерниев.

Всероссийские выборы проходят с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы, а также голосуют за кандидатов в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки. Проголосовать можно до 20:00.