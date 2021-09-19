РИАМО - 19 сен. В Москве побит рекорд явки на дистанционное электронное голосование. Она составляет 93,3%, по данным на 16:09. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием в столице.

Горожане могут проголосовать онлайн на выборах депутатов в Госдуму, в Мосгордуму в ряде районов и также выбрать муниципальных депутатов в районе Щукино.

Воскресенье является последним днем для голосования. У тех, кто еще не отдал свой голос, остается такая возможность до 19:59.

Всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались более 2 млн человек.

Каждый из участников онлайн-голосования получит шанс выиграть квартиру в мегаполисе, машину или призовые баллы, с помощью которых можно оплатить товары или услуги у партнеров программы «Миллион призов».

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