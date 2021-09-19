РИАМО - 19 сен. Из-за похолодания в ближайшие сутки в подмосковном Сергиево-Посадском округе может пойти мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, новая неделя в Центральной России стартует с аномального похолодания, которого еще не было в этом сезоне, температурный фон будет соответствовать октябрю. Столкновение теплого и влажного воздуха атлантического происхождения и континентального холода может привести к выпадению смешанных осадков - существует вероятность смешения дождя с кратковременным мозаичным мокрым снегом.

«Так, например, к утру 20 сентября белые мухи могут очень скоротечно и локально примешиваться к ливням в отдельных районах Тверской области <...>. Также в понедельник такой символический зимний привет возможен в Ярославской (Переславский район) и Московской областях (Сергиево-Посадский округ)», - написал Тишковец в Instagram.

Синоптик отметил, что такие снежинки будут мгновенно таять еще в воздухе, поэтому заметить первый снег почти не получится.