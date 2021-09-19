РИАМО - 19 сен. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков ознакомился с работой центра мониторинга и общественного наблюдения «Выборы-2021» в Одинцове и отметил высокий уровень организации работы в нем.

В регионе работает центр общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021», основная задача которого — контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках. В Подмосковье их насчитывается более 4 тыс.

«Впервые в этом году выборы проходят три дня. И это позволяет каждому жителю области принять в них участие. В Подмосковье есть большое количество производств непрерывного цикла, сотрудники которых не смогли бы проголосовать в Единый день голосования. Но когда выборный процесс идет три дня, эта возможность появляется у всех. И мы видим это по явке, зафиксированной за первые два дня выборов», — сказал Терюшков.

Он выразил надежду, что активность избирателей в воскресенье не снизится, а общий процент явки будет достаточно высоким, так как для этого созданы все условия.

«Я ознакомился с работой центра, посмотрел, <...> хочу сказать, что здесь все организовано на самом высоком уровне», — резюмировал министр.

Явка на выборах в Подмосковье составила 37,63%, по данным на 15:00 19 сентября. Воскресенье является последним днем голосования, участки закончат работу в 20:00.