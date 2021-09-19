РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. В воскресенье на избирательном участке в лицее №4 Люберец проголосовал депутат регионального парламента Дмитрий Дениско. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Главный смысл выборов - выражение воли народа России, реализация конституционного права граждан определять развитие страны. Я воспользовался своим правом, сегодня пришел и проголосовал на избирательном участке в Люберцах. Дорогие земляки! Призываю вас исполнить свой гражданский долг, для этого еще есть время, избирательные участки работают до 20:00. С 17 по 19 сентября – важные дни в жизни страны, Подмосковья и городского округа Люберцы. Вы можете повлиять на судьбу нашего государства, региона и родных Люберец», - сказал Дениско.

Он отметил, что на УИКах есть все условия для комфортного голосования жителей муниципалитета.

Как и в два предыдущих дня в воскресенье проголосовать на выборах можно с 8:00 до 20:00. На территории городского округа Люберцы работает 171 участок. На всех участках присутствуют наблюдатели. Это граждане старше 18 лет, прошедшие специальное обучение, члены Общественных палат Московской области и Люберец.

Кроме того, в течение трех дней голосования избирательные участки посещают и депутаты совета депутатов Люберец. Также все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек.